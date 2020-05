Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон прокомментировал свое поражение от соотечественника Джастина Гэтжи в главном бою турнира UFC 249 в Джексонвилле.

У меня получился слишком долгий тренировочный лагерь. Я не должен был дважды делать вес, – приводит слова Фергюсона "Чемпионат.com". – Кроме того, Джастин чертовски хорош. Я готовился к поединку с Нурмагомедовым, а не к бою с ударником. Этого не должно было произойти. Как бы то ни было, я все еще в деле. Если бы бой не прервали, я бы дошел до конца".Гэтжи доминировал весь поединок. Нанес множество тяжелых ударов, в результате чего у Фергюсона появились на лице гематомы и рассечения. В пятом раунде представитель команды Тони попросил остановить бой.