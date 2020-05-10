От заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, в Москве скончался настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в районе Измайлово протоиерей Владимир Бушуев.

От заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, в Москве скончался настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в районе Измайлово протоиерей Владимир Бушуев.Ранее священнослужитель был госпитализирован в тяжелом состоянии с диагнозом "двустороннее воспаление легких", а у ряда прихожан храма был подтвержден коронавирус, передает ТАСС.