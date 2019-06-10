Российский сенатор Алексей Пушков считает, что в Молдавии произошла попытка госпереворота.

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что в Молдавии произошла попытка госпереворота.Распущен парламент, объявлены новые выборы, использован в качестве тарана фарсовый Конституционный суд. Прозападные либералы могут нарушить закон, если видят, что проигрывают, написал сенатор твит.Президент Молдавии Игорь Додон считает, что парламент и правительство республики были созданы законно, поэтому причин для досрочных выборов нет. Ранее Конституционный суд страны принял решение о передаче полномочий главы государства исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу. Президент Молдавии Игорь Додон назвал это решение "узурпацией власти", но призвал население сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Додон рассказал, что обратится к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти и не исключил, что "призовет народ Молдавии на беспрецедентную мобилизацию и выход на мирные протесты".Сейчас участники митинга Демократической партии Молдавии стоят с пикетом у здания администрации, требуя отставки президента Игоря Додона.