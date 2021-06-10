По имеющейся информации, мужчина в один день с разницей в несколько часов совершил на территории столичного метрополитена два ограбления, похитив у пассажирок мобильные телефоны...

«Оперативниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержан 31-летний приезжий, подозреваемый в ограблении пассажирок столичного метро», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.По имеющейся информации, мужчина в один день с разницей в несколько часов совершил на территории столичного метрополитена два ограбления, похитив у пассажирок мобильные телефоны. Днем, находясь в вагоне электропоезда, он выхватил телефон из рук 47-летней москвички, после чего выбежал на станцию метро «Пролетарская» и скрылся. Аналогичным способом он в вечернее время на станции метро «Коломенская» ограбил 54-летнюю жительницу Подмосковья.С помощью камер видеонаблюдения полицейские в кратчайшие сроки установили подозреваемого – 31-летнего приезжего из другого региона. Мужчина был задержан по месту своего фактического проживания и доставлен в отдел полиции. Похищенные телефоны он успел сбыть, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По данным фактам дознанием УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18