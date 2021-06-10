В полицию обратились жильцы дома, расположенного на Широкой улице. Они выразили беспокойство по поводу пожилого соседа, из квартиры которого на протяжении нескольких дней доносились звуки работающего телевизора...

«Старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Северное Медведково г. Москвы майор полиции Денис Промыслов пришел на помощь 70-летнему пенсионеру, попавшему в беду.В дежурную часть территориального отдела полиции обратились жильцы дома, расположенного на Широкой улице. Они выразили беспокойство по поводу пожилого соседа, из квартиры которого на протяжении нескольких дней доносились звуки работающего телевизора. При этом из дома мужчина не выходил и на звонки в дверь не реагировал.Прибывший по адресу участковый уполномоченный полиции, опросив жильцов, вызвал кран-манипулятор, в люльке поднялся на уровень третьего этажа и заглянул в окно квартиры пенсионера. Увидев, что мужчина лежит на полу и практически не двигается, полицейский забрался в квартиру через балконное окно и вызвал бригаду скорой помощи. Пенсионеру была оказана медицинская помощь, после чего его передали родственникам.Выяснилось, что несколько дней назад гражданину стало плохо, он потерял сознание и упал, а когда пришел в себя, самостоятельно подняться уже не смог. Жильцы дома поблагодарили старшего участкового уполномоченного полиции Дениса Промыслова за неравнодушие и профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.