Водитель проигнорировал предупреждение полицейского, положил 240 тысяч рублей в карман передней правой пассажирской двери и вышел из патрульного автомобиля, после чего был задержан...

Сотрудниками 2-го Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве был задержан водитель иномарки по подозрению в хранении наркотиков и в покушении на дачу взятки.Во время несения службы в Трикотажном проезде автоинспекторы для проверки документов остановили автомобиль «Фольксваген». В ходе общения полицейские обратили внимание, что водитель заметно нервничает, на вопросы отвечает неохотно.Инспекторы предложили гражданину пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от которого он отказался. После в патрульном автомобиле мужчина за непривлечение его к ответственности предложил сотруднику ГИБДД денежные средства. Полицейский предупредил гражданина о противоправности его действий и предусмотренной за это уголовной ответственности, однако он проигнорировал данное предупреждение, положил 240 тысяч рублей в карман передней правой пассажирской двери и вышел из патрульного автомобиля, после чего был задержан.На место была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД России по району Южное Тушино города Москвы. В ходе осмотра иномарки на консоли между передними сиденьями была обнаружена и изъята упаковка сигарет, в которой находились два полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом внутри. Согласно результатам проведенного исследования, вещество общей массой 0,92 грамм является наркотическим средством – мефедроном.По данным фактам следственным отделом СУ по СЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства», а также статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 291 УК РФ «Дача взятки»Кроме того, в отношении указанного гражданина был составлен административный материал по статье 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81