В течение 1-2 дней после подачи заявления вам в личный кабинет придет приглашение и полный список документов, необходимых для предоставления в территориальное подразделение ...

Отдел по вопросам миграции УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что подать заявление на регистрацию по месту жительства проще и удобней через портал Госуслуг.На сайте www.gosuslugi.ru необходимо создать учетную запись для предоставления электронной услуги. Заполните свои ФИО, адрес почты или телефон, паспортные данные, номер СНИЛС и в дальнейшем эти данные заполнять не потребуется, они будут автоматически внесены в заявление.После заполнения учетной записи среди услуг на портале необходимо выбрать «Регистрация гражданина РФ по месту жительства».В течение 1-2 дней после подачи заявления вам в личный кабинет придет приглашение и полный список документов, необходимых для предоставления в территориальное подразделение Отдела по вопросам миграции УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве.Примерный пакет документов для получения данной электронной услуги:паспорт гражданина РФ или заграничный паспорт гражданина РФ (для лиц, постоянно проживающих за пределами РФ);заявление от имени собственника жилья;документ о снятии с регистрации по предыдущему месту проживания;приписное свидетельство или же военный билет;документ, подтверждающий право собственности на квартиру;документы, подтверждающие права законного представителя (для лиц, не достигших 14-летнего возраста);свидетельство о браке (для супругов).Постоянная регистрация путем проставления во внутреннем паспорте гражданина РФ отметки (штампа) о регистрации по месту жительства оформляется после предоставления всех необходимых оригиналов документов с личной подписью заявителя. Гражданину России, не достигшему 14-летнего возраста или имеющему только заграничный паспорт гражданина РФ (для лиц, постоянно проживающих за пределами РФ) – выдается свидетельство о регистрации по месту жительства установленной формы.Услуга предоставляется бесплатно.Пресс-группа УВД по ЗелАО