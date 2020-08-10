В течение 1-2 дней после подачи заявления вам в личный кабинет придет приглашение и полный список документов, необходимых для предоставления в территориальное подразделение ...
Отдел по вопросам миграции УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что подать заявление на регистрацию по месту жительства проще и удобней через портал Госуслуг.
На сайте www.gosuslugi.ru необходимо создать учетную запись для предоставления электронной услуги. Заполните свои ФИО, адрес почты или телефон, паспортные данные, номер СНИЛС и в дальнейшем эти данные заполнять не потребуется, они будут автоматически внесены в заявление.
После заполнения учетной записи среди услуг на портале необходимо выбрать «Регистрация гражданина РФ по месту жительства».
В течение 1-2 дней после подачи заявления вам в личный кабинет придет приглашение и полный список документов, необходимых для предоставления в территориальное подразделение Отдела по вопросам миграции УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве.
Примерный пакет документов для получения данной электронной услуги:
паспорт гражданина РФ или заграничный паспорт гражданина РФ (для лиц, постоянно проживающих за пределами РФ);
заявление от имени собственника жилья;
документ о снятии с регистрации по предыдущему месту проживания;
приписное свидетельство или же военный билет;
документ, подтверждающий право собственности на квартиру;
документы, подтверждающие права законного представителя (для лиц, не достигших 14-летнего возраста);
свидетельство о браке (для супругов).
Постоянная регистрация путем проставления во внутреннем паспорте гражданина РФ отметки (штампа) о регистрации по месту жительства оформляется после предоставления всех необходимых оригиналов документов с личной подписью заявителя. Гражданину России, не достигшему 14-летнего возраста или имеющему только заграничный паспорт гражданина РФ (для лиц, постоянно проживающих за пределами РФ) – выдается свидетельство о регистрации по месту жительства установленной формы.
Услуга предоставляется бесплатно.
Пресс-группа УВД по ЗелАО