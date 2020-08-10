Оперативники установили, что злоумышленники, используя счета подконтрольных организаций, совершали банковские операции по обналичиванию денежных средств...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в совершении незаконных банковских операций.Оперативники установили, что злоумышленники, используя счета подконтрольных организаций, совершали банковские операции по обналичиванию денежных средств без государственной регистрации и соответствующего разрешения. За свои услуги они удерживали комиссионное вознаграждение в размере 15 % с каждой транзакции.По предварительным данным, только одному контрагенту подозреваемые обналичили более 18 миллионов рублей, при этом количество «клиентов» противоправной схемы исчисляется десятками.ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.Полицейскими проведено более 20 обысков на территории Москвы, в ходе которых изъяты банковские карты, денежные средства, сим-карты, средства связи, а также документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.Троим фигурантам предъявлено обвинение. Одному из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двум другим – подписка о невыезде и надлежащем поведении.Следственные действия, направленные на изобличение всех участников противоправной деятельности, продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк