Путепровод вблизи посёлка Городищи – один из самых протяжённых на первом этапе платного автобана в Московской и Владимирской областях.
Во Владимирской области началась надвижка моста через реку Киржач на строящейся трассе М-12. Путепровод вблизи посёлка Городищи – один из самых протяжённых на первом этапе платного автобана в Московской и Владимирской областях.
Возведением занимается ГК «Стройтрансгаз». Длина сооружения достигает 268 метров, а ширина – 24,6 метра. Объект будет состоять из 8 железобетонных опор, раздельных для каждого направления движения. По каждой стороне заасфальтируют две полосы.
Стартовали работы по надвижке на опоры пролётного строения. Оно собирается на берегу, а затем надвигается при помощи силовых гидроцилиндров. Для защиты насыпей автомагистрали от размывов предусмотрено устройство подпорных стен.
До конца текущего года подрядчик планирует завершить работы на 48 из 80 км первого этапа.