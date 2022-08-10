Путепровод вблизи посёлка Городищи – один из самых протяжённых на первом этапе платного автобана в Московской и Владимирской областях.

Во Владимирской области началась надвижка моста через реку Киржач на строящейся трассе М-12. Путепровод вблизи посёлка Городищи – один из самых протяжённых на первом этапе платного автобана в Московской и Владимирской областях.Возведением занимается ГК «Стройтрансгаз». Длина сооружения достигает 268 метров, а ширина – 24,6 метра. Объект будет состоять из 8 железобетонных опор, раздельных для каждого направления движения. По каждой стороне заасфальтируют две полосы.Стартовали работы по надвижке на опоры пролётного строения. Оно собирается на берегу, а затем надвигается при помощи силовых гидроцилиндров. Для защиты насыпей автомагистрали от размывов предусмотрено устройство подпорных стен.До конца текущего года подрядчик планирует завершить работы на 48 из 80 км первого этапа.