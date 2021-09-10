Сотрудники полиции при содействии неравнодушного гражданина вернули родителям потерявшегося ребенка...

«Сотрудники полиции при содействии неравнодушного гражданина вернули родителям потерявшегося ребенка.Водитель такси, проезжая по улице Гончарова в темное время суток, увидел маленького ребенка, идущего в пижаме вдоль проезжей части без сопровождения взрослых. Мужчина незамедлительно обратился в полицию.Прибывшие на место происшествия полицейские забрали малыша. Позже мальчик был передан в медицинское учреждение.В результате проверки было установлено, что 3-летний ребенок вышел из квартиры никем не замеченный, в то время как его мать спала в другой комнате.В отношении матери ребенка составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".Сейчас мальчик находится дома, его здоровью ничего не угрожает», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-26