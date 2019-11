Имена девяти российских бизнесменов - доноров Консервативной партии Великобритании - названы в секретном докладе межпартийного комитета по разведке и безопасности об угрозах для британской демократии. Документ посвящен незаконной, как считают его авторы, деятельности россиян в Британии.

Имена девяти российских бизнесменов — доноров Консервативной партии Великобритании — названы в секретном докладе межпартийного комитета по разведке и безопасности об угрозах для британской демократии. Документ посвящен незаконной, как считают его авторы, деятельности россиян в Британии.Публикацию документа заблокировало британское правительство, но о содержании пишет The Sunday Times. Некоторые из упомянутых в документе россиян близки к премьер-министру Борису Джонсону — у частности, бывший вице-президент и зампред правления нефтяной компании ЮКОС Александр Темерко. С 2011 года он является подданным Великобритании и за последние семь лет, по данным доклада, пожертвовал консерваторам 1,2 миллиона фунтов стерлингов.Другим крупным финансовым донором консерваторов названа Любовь Чернухина — супруга бывшего замминистра финансов России Владимира Чернухина. Только за прошлый год она пожертвовала Консервативной партии свыше 450 тысяч фунтов стерлингов.Также в докладе упоминается Евгений Лебедев — сын владельца лондонских The Independent и Evening Standard Александра Лебедева. Сообщается, что Евгений Лебедев приглашал Джонсона в бытность того главой британского МИД на вечеринки в семейное поместье близ Перуджи в Италии.Неизвестно, в какой части доклада — открытой или конфиденциальной — упомянуты имена россиян. Когда доклад может быть опубликован, пока неизвестно, передает "Интерфакс".При этом министр финансов Соединенного Королевства Саджид Джавид в своем комментарии в эфире "Би-Би-Си" заявил, что в британских СМИ уже упоминались как имена россиян, перечислявших деньги партии консерваторов, так и конкретные суммы, приведенные The Sunday Times. По словам министра, партия тори строго следит за соблюдением правил финансовой прозрачности, передает ТАСС.Доклад, на который ссылается британская газета, еще 17 октября был передан для утверждения канцелярии премьер-министра, а до этого был одобрен для публикации британскими спецслужбами. По заявлению канцелярии премьера, текст документа должен пройти дополнительную проверку во избежание разглашения секретных сведений.Так как британский парламент на днях был распущен для проведения предвыборной кампании, доклад может быть опубликован только после проведения досрочных парламентских выборов. Они намечены на 12 декабря. Туманный Альбион проводит досрочные выборы уже второй год подряд из-за Brexit и вызванного им политического кризиса.