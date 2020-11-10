Злоумышленница сымитировала техническое повреждение автомобиля заявительницы, используя мел белого цвета, и потребовала у нее денежные средства...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Лианозово г. Москвы задержали подозреваемую в мошенничестве», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В дежурную часть территориального отдела полиции с заявлением обратилась 63-летняя жительница столицы. Она сообщила, что передала денежные средства в размере 85 тысяч рублей за якобы поврежденную ею машину.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую в Гостиничном проезде. Ею оказалась 35-летняя временно неработающая жительница столицы.Как было установлено, заявительница двигалась на своем автомобиле по Дмитровскому шоссе. Женщина заметила, что ехавшая сзади машина стала сигналить, указывая на необходимость остановки. Когда она остановилась, из транспортного средства к ней вышла незнакомка и сообщила, что она якобы повредила ее автомобиль, и потребовала компенсацию за причиненный ущерб в размере 85 тысяч рублей, добавив, что иначе ей грозит лишение прав. Потерпевшая действительно обнаружила на чужой машине белую полосу в цвет ее автомобиля. Встретившись с автовладелицей в торговом центре, она передала ей деньги. Позднее, в спокойной обстановке, заявительница поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Как выяснилось, подозреваемая сымитировала техническое повреждение путем использования мела белого цвета.Следствием ОМВД России по району Лианозово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников данного деяния, а также на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29