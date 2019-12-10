В преддверии Нового года Роскачество исследовало российский оливковый майонез. Во всех исследованных образцах эксперты выявили ДНК оливок. Это значит, что производители действительно добавили оливковое масло в состав продукта.

В преддверии Нового года Роскачество исследовало российский оливковый майонез.Всего эксперты проверили 18 наиболее популярных марок оливкового майонеза по цене от 24 до 99 рублей за упаковку. Они оценивались по 31 показателю. По итогам испытаний лучшими себя проявили майонез "Ряба", "Слобода", "Московский провансаль", "Сдобри", "Скит", "Миладора", "ЕЖК", mr. Ricco.Во всех исследованных образцах эксперты выявили ДНК оливок. Это значит, что производители действительно добавили оливковое масло в состав продукта. Обычно речь идет лишь о нескольких килограммах масла на тонну прочих ингредиентов. Но это связано не с экономией, а с тем, что при застывании оливковое масло застывает и густеет.Все майонезы были признаны безопасными: в них не было обнаружено токсичных веществ, радионуклидов, пестицидов, патогенных микроорганизмов. Также все майонезы получили высший балл за вкус, цвет, запах и консистенцию. Количество яичного белка в майонезе также соответствовало требованиям ГОСТ: от 1 процента ("Слобода") до 1,9 процента ("Ряба").Также майонез проверили на консерванты. Эксперты установили, что в 8 товарах из 18 консервантов нет. В других же производители использовали сорбиновую (Е 200) и/или бензойную (Е 210) кислоту. Это не является нарушением, однако не соответствует повышенным требованиям стандарта Роскачества.У четырех соусов были выявлены расхождения по массовой доле жира: "Глобус" — 65,7 процента, "Паспье" — 66,3 процента, "Здрава" — 65,1 процента, "Царский" — 65,4 процента вместо 67 процентов.Лучшим по соотношению цена/качество оказался майонез "Миладора": самый недорогой из исследованных (8,38 рубля за 100 граммов) и при этом высокого качества.