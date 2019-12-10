Непрописанной репликой начались слушания по импичменту Трампу в юридическом комитете палаты представителей. Незваный гость обвинил демократов в государственной измене.

Непрописанной репликой начались слушания по импичменту Дональду Трампу в юридическом комитете палаты представителей. Незваный гость обвинил демократов в государственной измене. Заседание даже пришлось прервать на несколько минут.Выкрикивал громкие заявления американский ведущий Оуэн Шроер. Он, пожалуй, едва ли не единственный защитник Трампа, который попал на слушания.Демократы, коих в палате представителей большинство, продолжают держать расследование в своих руках. Так, они отказали республиканцам, которые просили вызвать восемь свидетелей в защиту президента. Однопартийцы Трампа обвинили демократов в несоблюдении порядка расследования.На слушаниях в юридическом комитете пытаются выяснить: превышал ли Трамп свои полномочия и мешал ли правосудию. Имеют в виду его запрет подчиненным участвовать в слушаниях, напоминает телеканал "Россия 24".