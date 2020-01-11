В Мексике 12-летний мальчик открыл стрельбу в колледже Сервантеса, который располагается в городе Торреон. По предварительным данным, ранены шесть человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Также известно о гибели преподавателя.

В Мексике 12-летний мальчик открыл стрельбу в колледже Сервантеса, который располагается в городе Торреон. По предварительным данным, ранены шесть человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Также известно о гибели преподавателя.У мальчика при себе имелись два пистолета, сообщил делегат Генеральной прокуратуры Маурилио Очоа. Перед началом стрельбы подросток попросил разрешения покинуть кабинет, чтобы переодеться. Через некоторое время учитель пошел искать мальчика, а когда обнаружил его, ученик выстрелил в педагога.Губернатор штата Мигель Анхель Рикельме рассказал в ходе пресс-конференции, что на ребенка могла повлиять игра Natural Selection ("Естественный отбор"). Это многопользовательский шутер на выживание. Губернатор отметил, что на мальчике в момент происшествия была надета футболка с логотипом игры, сообщает Milenio.Подросток, устроивший стрельбу, покончил с собой. Власти уточняют обстоятельства случившегося. Для этого они изучают личные вещи и данные школьника.