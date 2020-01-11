Бывшие чемпионки Ultimate Fighting Championship в наилегчайшем весе бразильянка Джессика Андраде и американка Роуз Намаюнас проведут поединок-реванш на турнире UFC 249 в Нью-Йорке.

Бывшие чемпионки Ultimate Fighting Championship в наилегчайшем весе бразильянка Джессика Андраде и американка Роуз Намаюнас проведут бой-реванш на турнире UFC 249 в Нью-Йорке.Именно Андраде в мае 2019 года отобрала чемпионский пояс у Намаюнас в главном поединке турнира UFC 237 в Рио-де-Жанейро. Тогда бразильская спортсменка отправила американку в нокаут во втором раунде. Позже Джессика потеряла пояс, проиграв Чжань Вейли.Посмотреть эту публикацию в InstagramThe rematch is on! Thug