Бывшие чемпионки Ultimate Fighting Championship в наилегчайшем весе бразильянка Джессика Андраде и американка Роуз Намаюнас проведут поединок-реванш на турнире UFC 249 в Нью-Йорке.
Бывшие чемпионки Ultimate Fighting Championship в наилегчайшем весе бразильянка Джессика Андраде и американка Роуз Намаюнас проведут бой-реванш на турнире UFC 249 в Нью-Йорке.
Именно Андраде в мае 2019 года отобрала чемпионский пояс у Намаюнас в главном поединке турнира UFC 237 в Рио-де-Жанейро. Тогда бразильская спортсменка отправила американку в нокаут во втором раунде. Позже Джессика потеряла пояс, проиграв Чжань Вейли.
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The rematch is on! Thug