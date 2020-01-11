Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в очередной раз призвало власти США либо осудить либо освободить заключенных, содержащихся в тюрьме ЦРУ в Гуантанамо.

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в очередной раз призвало власти США либо осудить либо освободить заключенных, содержащихся в тюрьме ЦРУ в Гуантанамо.Директор бюро Ингибьёрг Солрун Гисладоттир напомнила, что тюрьма была открыта восемнадцать лет назад, и в ней до сих пор находятся 40 человек.БДИПЧ убеждено, что эффективная борьба с терроризмом невозможна без соблюдения прав человека, пишет РИА Новости.Признавая многочисленность угроз на всей территории ОБСЕ и за ее пределами, правозащитники считают что пренебрежительное отношение американцев к юридических обязательствам в отношении прав человека подрывает мировую безопасность."Повторные нарушения международных стандартов могут спровоцировать дальнейшее насилие", — заявила Гисладоттир.С момента открытия тюрьмы 11 января 2002 года через Гуантанамо прошли 780 заключенных. Большинство из них содержались под стражей без предъявления обвинения или суда, и они подвергались пыткам.БДИПЧ настоятельно призывает власти США закрыть лагерь в Гуантанамо либо освободить заключенных без дальнейших задержек.