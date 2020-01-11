Российский гонщик Сергей Карякин вместе со штурманом Антоном Власюком занял 14-е место на шестом этапе ралли-марафона Дакар-2020, который проходит в Саудовской Аравии.

Российский гонщик Сергей Карякин вместе со штурманом Антоном Власюком занял 14-е место на шестом этапе ралли-марафона "Дакар-2020", который проходит в Саудовской Аравии.Первенствовал испанец Жерар Фаррес Гуэль, преодолевший дистанцию за 5 часов 27 минут 25 секунд. Вторым стал чилиец Франсиско Лопес Контардо (+1.22), третьим – бразилец Рейнальдо Варела (+4.59).Карякин же отстал от лидера на 33 минуты 33 секунды и упустил лидерство в общем зачете. Теперь первое место в генеральной классификации занимает Франсиско Лопес Контардо (28:52.26), второй – Кейси Карри (+9.48).