Гостям парка Патриот в дагестанском Дербенте скоро могут показать единственный в стране экраноплан. Машину, которая способна лететь над поверхностью воды со скоростью до 500 километров в час и оставаться незаметной для радаров, когда-то испытывали на заводе в Каспийске. Во время перестройки проект заморозили. Несколько десятков лет аппарат провёл на земле.

Гостям парка "Патриот" в дагестанском Дербенте скоро могут показать единственный в стране экраноплан. Машину, которая способна лететь над поверхностью воды со скоростью до 500 километров в час и оставаться незаметной для радаров когда-то испытывали на заводе в Каспийске. Во время перестройки проект заморозили. Несколько десятков лет аппарат провёл на земле.Человек в камуфляже приглашает нас войти внутрь: "Вот гордость Советского Союза!" Это и его личная гордость тоже. Станислав Котляр, многолетний хранитель экраноплана "Лунь" — одного из самых больших в мире - очень спешит все показать и рассказать: о двигателях, которых здесь восемь, отсеках, в том числе, ракетном, о фантастических возможностях. В скорости с экранопланом классические морские корабли не смогут соревноваться еще лет 150.Ударный корабль-самолет, сенсация своего времени, в итоге так и не успел стать на вооружение. 74 метра в длину, 19 в высоту. Этот экземпляр остался единственным достроенным до конца.Пожалуй, самый подходящий эпитет, чтобы описать масштабы гиганта — колоссальный. Говорят, когда американская разведка впервые зафиксировала один из экранопланов, то они даже не смогли сразу определить, что это такое, но были настолько впечатлены, что прозвали "Чудовищем Каспийского моря".Интересно, что суровое прозвище полюбилось и местным жителям, которые из-за аббревиатуры КМ, то есть, корабль-макет, любили с гордостью называть экраноплан "Каспийским монстром". Законсервированный, он бы и дальше оставался скрытым от посторонних глаз на территории режимного объекта, если бы не последние договоренности флотилии и городских властей Дербента.Впрочем, как именно доставят экраноплан к новому месту стоянки, еще не ясно — слишком велики его размеры. Возможно, корабль-самолёт придётся разобрать и перевозить по частям. Но в любом случае, уже вскоре "Лунь" займет центральное место в новом парке "Патриот", где с 9 мая будет поражать своими масштабами тысячи туристов.