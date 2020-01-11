В северном индийском штате Уттар-Прадеш в результате столкновения автобуса с перевозившим горючие материалы грузовиком погибли не менее 20 человек.

В северном индийском штате Уттар-Прадеш в результате столкновения автобуса с перевозившим горючие материалы грузовиком погибли не менее 20 человек.К настоящему времени вспыхнувший в результате ДТП пожар потушен, проводится операция по оказанию экстренной помощи пострадавшим. По данным местной полиции, в столкнувшихся машинах находились 70 человек, число жертв может возрасти, передает ТАСС.