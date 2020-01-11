Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель проводят переговоры в Москве. Лидеры двух стран планируют обсудить ситуацию на Ближнем Востоке на фоне обострения ирано-американского кризиса, обстановку в Сирии, Ливии и на Украине, а также двусторонние вопросы.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель проводят переговоры в Москве. Лидеры двух стран планируют обсудить ситуацию на Ближнем Востоке на фоне обострения ирано-американского кризиса, обстановку в Сирии, Ливии и на Украине, а также двусторонние вопросы.Меркель прибыла в Москву в субботу, 11 января, с рабочим визитом. Ее сопровождает глава МИД Германии Хайко Маас.В начале переговоров в узком составе Путин отметил, что стороны находятся в постоянном контакте, обсуждают, как внутреннюю проблематику, так и международные вопросы. "Есть наиболее острые, на которых, я так понимаю, мы и сосредоточимся", — приводит слова президента РФ "Интерфакс".Меркель, со своей стороны, заявила в начале встречи, что с нетерпением ждет будущих переговоров. "Я уверена, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге", — сказала она.Договоренность о проведении нынешней встречи была достигнута во время нормандского саммита в Париже 9 декабря 2019 года.Переговоры с Путиным станут единственным пунктом программы визита Меркель в Россию. На 17 часов московского времени намечена совместная пресс-конференция лидеров двух государств, после чего канцлер ФРГ отбудет в Берлин, пишет РИА Новости.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил ранее, что визит немецкого канцлера в Москву никак не связан с убийством главы иранского спецназа Касема Сулеймани.