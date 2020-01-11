Пилот российской команды КАМАЗ-мастер Эдуард Николаев, прекративший борьбу на ралли-марафоне Дакар-2020 из-за технических проблем, заявил, что у его экипажа есть маленький шанс на то, чтобы продолжить участие в гонке.

Пилот российской команды "КАМАЗ-мастер" Эдуард Николаев, прекративший борьбу на ралли-марафоне "Дакар-2020" из-за технических проблем, заявил, что у его экипажа есть маленький шанс на то, чтобы продолжить участие в гонке."Мы наконец на бивуаке, доехали до нашей любимой и родной команды – это радует, немножко появилась улыбка на лице, – приводит слова Николаева пресс-служба "КАМАЗ-мастер". – У нас были технические проблемы, вчера была поломка, да, мы не смогли сами продолжить гонку, но ребята приехали и эвакуировали нас. Сейчас разберемся с нашим двигателем, делаем все, чтобы найти причину и восстановить его. Может быть, все-таки еще есть маленький шанс, что мы поедем дальше, делаем все для этого", – подытожил Николаев.На 33 километре шестого спецучастка у машины Николаева вышел из строя двигатель, из нижней части которого, из поддона, вылетела наружу из-за вибрации часть кривошипно-шатунного механизма.Николаев – пятикратный победитель "Дакара". В 2010-м он выиграл ралли-марафон в качестве механика экипажа Владимира Чагина, а в 2013-м, 2017-м, 2018-м и 2019-м становился победителем уже в качестве пилота.Напомним, шестой этап в зачете грузовиков выиграл экипаж "КАМАЗ-мастер" Андрея Каргинова, его партнер по команде Антон Шибалов стал вторым, а замкнул тройку лидеров экипаж белоруской команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича.В общем зачете грузовиков по итогам шести этапов лидирует Каргинов (25:06.20), второй – Шибалов (+19.14), третий – Вязович (+36.30).