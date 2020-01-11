В Абхазию приехала делегация представителей правоохранительных и силовых структур России во главе с заместителем секретаря Совета безопасности РФ Рашидом Нургалиевым.

В Абхазию приехала делегация представителей правоохранительных и силовых структур России во главе с заместителем секретаря Совета безопасности РФ Рашидом Нургалиевым.Ожидается, что в ближайшее время Нургалиев встретится с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой.Как пояснил "Интерфаксу" секретарь Совбеза Абхазии Мухаммед Килба, это "общепринятый формат нашего взаимодействия по безопасности наших государств". По его словам, в конце декабря 2019 года представители Абхазии приезжали на такую же встречу в Москву.В столице Абхазии — Сухуме — второй день проходят акции протеста оппозиции. Накануне протестующие, требуя отставки Рауля Хаджимбы, ворвались в администрацию президента. В частности, они недовольны тем, как идет рассмотрение в суде дела проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии. Парламент рекомендовал главе государства покинуть свой пост, но тот отказался и предложил начать переговоры.В Министерстве иностранных дел России ранее заявили, что считают происходящее в Сухуме внутренним делом республики.