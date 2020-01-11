На кадрах отчетливо видны следы от поражающих элементов зенитной ракеты, сбившей украинский авиалайнер и ставшей причиной гибели 176 пассажиров и членов экипажа – всех, кто находился на борту злополучного самолета.

Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала снимки, запечатлевшие обломки самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого ПВО Ирана в минувшую среду, 8 января.На кадрах хорошо видны последствия воздействия поражающих элементов ракеты, факт пуска которой признала иранская сторона в ходе специального брифинга. По официальной версии, оператор принял пассажирский "Боинг" за крылатую ракету, после чего самостоятельно открыл огонь, не сумев связаться с командованием из-за проблем со связью.В авиакомпании, которой принадлежал сбитый самолет, подчеркнули, что вылет из аэропорта Тегерана был осуществлен с разрешения диспетчерской службы и экипаж следовал строго по предписанному маршруту.Напомним, что в результате крушения пассажирского авиалайнера погибли 176 человек – пассажиры и члены экипажа, выполнявшие рейс PS752 из международного аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни в киевский аэропорт Борисполь.