Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязавшего Россию выплатить компенсацию 12 украинским компаниям, владевшими до весны 2014 года активами в Крыму. Сумма компенсации составляет 80 миллионов швейцарских франков (около 82,1 миллиона долларов). Два соответствующих судебных решения были опубликованы в Швейцарии на днях.

Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязавшего Россию выплатить компенсацию 12 украинским компаниям, владевшими до весны 2014 года активами в Крыму. Сумма компенсации составляет 80 миллионов швейцарских франков (около 82,1 миллиона долларов). Два соответствующих судебных решения были опубликованы в Швейцарии на днях.По сообщению портала Swiss Info, швейцарский Федеральный суд отклонил апелляции России по решениям, вынесенным Международным арбитражным судом в Женеве в апреле 2019 года. В одной из апелляций российская сторона заявляла об отсутствии у Женевского арбитража юрисдикции для вынесения решения по соответствующему иску. Также Москва посчитала неприменимыми аргументы украинских фирм, утверждавших, что они подпадают под действие российско-украинского межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года (вступило в силу 27 января 2000 года).В 2015 году за возмещением убытков в Постоянную палату третейского суда в Гааге обратились 12 украинских компаний: лишившаяся сети АЗС в Крыму и подавшая первый иск "Укрнафта", а также еще 11 украинских предприятий, подавшие второй иск. Часть компаний-истцов ранее была связана с группой компаний украинского предпринимателя Игоря Коломойского.Два назначенных палатой в Гааге арбитра выбрали председателем своей группы Габриэль Кауфманн-Колер из Женевы. В результате разбирательство оказалось перенесено в Швейцарию.По мнению Федерального суда в Лозанне, компетенцию Международного арбитражного суда в Женеве нельзя ставить под сомнение. Она уже была подтверждена на предыдущем слушании в октябре 2018 года, на котором суд также отклонил аргумент России о межправительственном соглашении 1998 года.