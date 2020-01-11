Информационное агентство Associated Press сообщило со ссылкой на официальное заявление властей Ирана, что пассажирский самолет Международных авиалиний Украины был сбит под Тегераном непреднамеренно.

Информационное агентство Associated Press сообщило со ссылкой на официальное заявление властей Ирана, что пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит под Тегераном непреднамеренно.В заявлении Генерального штаба Вооруженных Сил констатируется, что причиной произошедшего стала "человеческая ошибка", передает РИА Новости. При этом отмечается, что во время полета самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции, а по форме и высоте полета он напоминал вражеский объект. Кроме того, подчеркивается, что спустя несколько часов после ракетных ударов Вооруженных Сил Ирана по военным базам США в Ираке значительно увеличилось количество полетов американских военных самолетов, что стало причиной повышенной чувствительности среди подразделений противовоздушной обороны, передает ТАСС.Глава внешнеполитического ведомства Ирана Джавад Зариф извинился за сбитый иранскими военными пассажирский самолет. "Грустный день. Предварительные выводы внутреннего расследования Вооруженных Сил: человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе. Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", — цитирует министра иностранных дел "Интерфакс".Президент Исламской республики Хасан Рухани заявил, что Иран глубоко сожалеет о допущенной катастрофической ошибке со сбитым под Тегераном украинским самолетом и выразил соболезнования жертвам трагедии. Он отметил, что расследование инцидента продолжится до выяснения обстоятельств этой "великой трагедии" и "непростительной ошибки", а виновные в ней будут привлечены к ответственности.Ранее официальный Иран категорически отвергал версию о том, что борт был сбит иранскими военными, утверждая, что причиной трагедии стала техническая неисправность.Как сообщалось, самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января почти сразу после вылета из аэропорта. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту, большинство из них – граждане Ирана и Канады. Также этим рейсом летели граждане Украины, ФРГ и британские подданные.