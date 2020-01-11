Четыре человека, находившихся в поезде, следовавшем из Берлина в Варшаву, получили травмы различной степени тяжести после того, как состав столкнулся с грузовиком. Водитель большегруза нарушил правила и выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, попутно проломив шлагбаум.

Пресс-служба польских железных дорог обнародовала записи с камеры наблюдения, запечатлевших момент столкновения грузовика и поезда, произошедшего в минувший вторник, 7 января, неподалеку от города Збоншинь в Великопольском воеводстве на западе страны.Водитель грузовика, перевозившего экскаватор, слишком поздно заметил закрытый шлагбаум и красный сигнал светофора. Он попытался затормозить, однако дистанция была слишком мала – многотонная машина снесла ограждение и выкатилась на пути.Мужчина решил, что сумеет проскочить и попытался ускориться, но не успел полностью проехать переезд – пассажирский поезд, следовавший из Берлина в Варшаву, протаранил полуприцеп, отбросив в сторону строительную технику.Как сообщают СМИ, в результате инцидента получили травмы четыре человека – два члена локомотивной бригады и два пассажира.В поезде находилось около полутора сотен человек, их доставили к месту назначения на автобусах.Движение на железнодорожной линии Познань – Берлин было остановлено на несколько часов, потребовавшихся, в том числе, для восстановления контактной сети. После проведения первичных ремонтных работ поезда пустили по одному пути.