Матчем в Минске между местным Динамо и подмосковным Витязем продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Аутсайдер Западной конференции неожиданно оказался сильнее подольской команды, обыграв гостей со счетом 3:2.

Матчем в Минске между местным "Динамо" и подмосковным "Витязем" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Аутсайдер Западной конференции неожиданно оказался сильнее подольской команды, обыграв гостей со счетом 3:2.В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марк-Андре Гарньяни, Александр Павлович и Андрей Костицын. За "Витязь" отличились Даниил Пыленков и Павел Воробей.Минское "Динамо" осталось на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка после 46 игр. Подмосковный клуб с 51 баллом после 45 встреч располагается на седьмом месте на Западе.