С парковки угнали автомобиль компании стоимостью более 1 миллиона рублей, на котором прибыл заявитель...

Сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Лефортово г. Москвы задержали 30-летнего приезжего, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился работник строительной организации. Он сообщил о том, что прибыл на Солдатскую улицу для разгрузки товара. В то время, когда он отлучился, с парковки угнали автомобиль компании стоимостью более 1 миллиона рублей, на котором прибыл заявитель.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции в ходе патрулирования территории задержали подозреваемого на улице Земляной Вал. Им оказался 30-летний приезжий. Установлено, что злоумышленник увидел, что автомобиль заведен, после чего сел внутрь и совершил незаконную поездку. Похищенный автомобиль изъят и возвращен законному владельцу.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Лефортово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ. «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495)709-18-18