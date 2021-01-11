В период новогодних каникул во Владимирской области появилось на свет 249 детей – 136 девочек и 113 мальчиков. В одной семье родилась двойня. Первые результаты деятельности акушеров-гинекологов

В период новогодних каникул во Владимирской области появилось на свет 249 детей – 136 девочек и 113 мальчиков. В одной семье родилась двойня. Первые результаты деятельности акушеров-гинекологов в наступившем 2021 году и за 31 декабря прошлого года приводит пресс-служба областной администрации. Больше всего детей родилось во Владимире (149), затем следуют Муром (43), Ковров (22), Александров