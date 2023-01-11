Конкурсная комиссия Минпромторга предварительно одобрила заявку муромлян.

На базе «Муроммашзавода» планируется создать технопарк электронной промышленности. Конкурсная комиссия Минпромторга предварительно одобрила заявку муромлян.«Такой ответ пришёл на мой депутатский запрос. С просьбой поддержать идею ко мне обратились сами заводчане. Конкуренция даже на начальном этапе достаточно высокая. Аналогичные заявки подали шесть регионов. Для участия в отборе допущено пять из семи проектов, среди которых и муромский завод», - рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин в своемСледующий этап - выделение финансирования на реализацю проекта. Ожидается что Минпромторг заключит с правительством региона соглашение на предоставление субсидий в 2023-2025 годах.