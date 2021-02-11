После ухода женщин пенсионерка обнаружила пропажу денежных средств в размере 1 млн рублей...
«Сотрудниками Московского уголовного розыска совместно с коллегами из ОУР УВД по ЮАО и ЮЗАО задержаны две женщины подозреваемые в хищении денежных средств из квартиры пенсионерки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
В дежурную часть ОМВД России по Ярославскому району обратилась 91-летняя жительница столицы. Она пояснила, что к ней пришли две ранее незнакомых ей женщины, которые представились сотрудниками социальной службы. Злоумышленницы убедили пенсионерку в срочной необходимости обмена старых денег на новые. Доверившись мнимым социальным работникам, потерпевшая пустила их в свою квартиру, расположенную на улице Вешних вод. Однако после ухода подозреваемых пенсионерка обнаружила пропажу денежных средств в размере 1 млн рублей.
По данному факту СО ОМВД России по Ярославскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были установлены и задержаны по горячим следам оперативниками на улице Вешних вод. Ими оказались две женщины в возрасте 53 и 59 лет.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.
Управление уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве предупреждает!
Для того чтобы не стать жертвой преступников, необходимо быть предельно бдительными и осторожными:
- Не открывайте дверь незнакомцам!
- Не впускайте в квартиру посторонних вам людей: сотрудников ремонтных служб, представителей ЖЭКа, если вы их не вызывали;
- Во всех случаях, когда к вам пришли незнакомые люди, сообщайте об этом своим родным и близким! Под видом должностного лица может действовать злоумышленник!
В случае если в отношении вас или ваших близких совершены незаконные действия со стороны злоумышленников, немедленно сообщите о случившемся в службу «02» (с мобильных – 112).
Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве
(495) 694-91-27