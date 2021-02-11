После ухода женщин пенсионерка обнаружила пропажу денежных средств в размере 1 млн рублей...

«Сотрудниками Московского уголовного розыска совместно с коллегами из ОУР УВД по ЮАО и ЮЗАО задержаны две женщины подозреваемые в хищении денежных средств из квартиры пенсионерки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В дежурную часть ОМВД России по Ярославскому району обратилась 91-летняя жительница столицы. Она пояснила, что к ней пришли две ранее незнакомых ей женщины, которые представились сотрудниками социальной службы. Злоумышленницы убедили пенсионерку в срочной необходимости обмена старых денег на новые. Доверившись мнимым социальным работникам, потерпевшая пустила их в свою квартиру, расположенную на улице Вешних вод. Однако после ухода подозреваемых пенсионерка обнаружила пропажу денежных средств в размере 1 млн рублей.По данному факту СО ОМВД России по Ярославскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были установлены и задержаны по горячим следам оперативниками на улице Вешних вод. Ими оказались две женщины в возрасте 53 и 59 лет.В отношении подозреваемых избрана мера пресечения виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве предупреждает!Для того чтобы не стать жертвой преступников, необходимо быть предельно бдительными и осторожными:- Не открывайте дверь незнакомцам!- Не впускайте в квартиру посторонних вам людей: сотрудников ремонтных служб, представителей ЖЭКа, если вы их не вызывали;- Во всех случаях, когда к вам пришли незнакомые люди, сообщайте об этом своим родным и близким! Под видом должностного лица может действовать злоумышленник!В случае если в отношении вас или ваших близких совершены незаконные действия со стороны злоумышленников, немедленно сообщите о случившемся в службу «02» (с мобильных – 112).Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-91-27