Кто в Мадриде мечтает поднять из могилы диктатора Франко?

Кто в Мадриде мечтает поднять из могилы диктатора Франко?Магазин под названием "Мундо", то есть "Мир", открыли сразу после гражданской войны в 40-х. Ближайшие соседи через дорогу — семья Франко. Мир хранили здесь бережно и не разбирали, кто на какой стороне. Но оказалось, так просто часть истории не отрезать."В этом доме родился отважный военный Франсиско Франко", — сообщает мемориальная доска в центре города Эль-Ферроль. Табличку здесь повесили еще до того, как герой войны в Африке стал диктатором, но и после снимать не стали. Теперь ее регулярно то заливают краской, то пытаются спилить. Окна наглухо закрыты, приходит лишь уборщица. На соседнем балконе — несвежая табличка. Продается.А вот как было при Франко. 1939 год. На том же балконе сушится белье. А сам город называется Эль-Ферроль-дель-Каудильо, что по-испански означает "вождь", "фюрер". Но 80 лет спустя вновь видеть диктатора в Галисии никто не хочет. Да, есть фамильный склеп на берегу Атлантики, и власти бы хотели прах диктатора убрать с глаз долой: до Мадрида — 600 километров. Но не согласился мэр Ферроля. Жители подержали."Франко для нас, мягко говоря, не самая большая проблема. В 30-е город был очень богат, а с тех пор уже уехали 30 тысяч человек", — сказал один из местных жителей.Рабочие снимают с постамента и увозят шестиметровую статую. Из центра Ферроля вождя убрали в 2010-м. Даже землякам Франко запретил говорить на родном галисийском так же, как каталонцам и баскам. Но гражданскую войну забыть диктатору не могут абсолютно все.Первые в истории массовые бомбардировки жилых кварталов — немецкие самолеты с согласия Франко сбрасывают 40 тонн авиабомб на святыню басков Гернику. Позже это на знаменитой картине изобразит Пабло Пикассо. Мятеж генерала Франко против демократической Второй республики привел к гибели сотен тысяч: от 100 до 280 — точные данные расходятся до сих пор.Мятежных франкистов поддержали фашистская Италия и гитлеровская Германия. Британия и Франция, мягко говоря, промолчали. Демократической республике пришел на помощь Советский Союз.Родители-республиканцы не были уверены, выживут ли на войне. 8-летнего Маноло отправили в единственную страну, протянувшую руку помощи."Я помню одно – нам дали черную икру. Никто ее не ел. Мы там жили прекрасно. Я даже об Испании забыл", — рассказал Мануэль АрсеИспанский детский дом в Подмосковье. Таких в Союзе было 16. Потом — медицинский и редкая специальность — нейрорентгенолог. Маноло не мог даже предположить, что ему, мальчишке-республиканцу, предстоит лечить самого главного врага родителей.В 1975 году дежурного врача главной больницы Мадрида вызывают в резиденцию Франко, но помочь больному синдромом Паркинсона было уже нельзя. Каудильо умер через месяц в больнице.Кадры, сделанные незадолго до смерти диктатора: Франко появляется на балконе, толпа вскидывает руки в фашистском приветствии. 30 лет как закончилась Вторая мировая война и осуждены нацистские преступники.А это — уже современность. Сторонники Франко каждый год 20 ноября приезжают в Долину Павших. Монументальную Долину Павших придумал сам Франко. Гигантский крест высотой 150 метров. Скорбная базилика выдолблена прямо в скале. Внутри похоронены больше 33 тысяч участников Гражданской войны с обеих сторон. Ведь Долина должна была стать символом применения и, вероятно, стала бы, но каудильо предусмотрел здесь место и для себя самого.Похороны Франко были по-королевски грандиозными, да и могилу в центре огромной базилики никак не назовешь скромной. Теперь журналистов с камерами внутрь не пропускают. Снаружи до сих пор — франкистские орлы на стенах. С тех пор как правительство объявило о перезахоронении, в Долину устремились туристы, доход от продажи билетов вырос на 30%."Я считаю очень странным, что именно спустя 40 лет его останки решили вынести из Долины Павших. Мое мнение, что прошлое нужно оставить в прошлом", — сказал один из туристов.Пойти дальше и признать эпоху каудильо одной из лучших в истории Испании требует Национальный фонд Франсиско Франко. Именно при Франко Испания стала снабжаться электричеством. Это та энергия, которую мы используем до сих пор благодаря ему", — говорят приверженцы Франко.Организация представляет интересы семьи диктатора. Потомки предложили новое место — кафедральный собор Мадрида Альмудена, одна из главных достопримечательностей. Там тоже есть семейная крипта. Правительство ответило отказом. Формально — по соображениям безопасности. В ответ Фонд Франко обратился в Верховный суд с просьбой отменить решение кабмина о перезахоронении."Они хотят поделить испанцев на хороших и плохих, забывая большую часть того, во имя чего боролась Испания. Они делят всех на два противоборствующих лагеря, лживо фальсифицируя историю", — уверен директор фонда.Идею убрать останки диктатора из Долины Павших пришла в голову правящей Социалистической партии. Вопрос помогал премьер-министру Санчесу сплотить разношерстную коалицию из целых восьми партий. Но перед выборами правые все равно улучшают свои позиции. Особенно радикальная Vox ("Голос"). Ее успех в Андалусии – 11% голосов на местных выборах — назвали "землетрясением." Новая ультраправая сила объявила войну каталонцам, мусульманам и феминисткам.Женщины Испании отмечают 8 Марта по-настоящему — феминистской забастовкой. Еще совсем недавно, в конце 70-х, по Гражданскому кодексу женщина была обязана слушаться мужа, а измена супруги была уголовным преступлением. Режим Франко женщин приравнивал к несовершеннолетним и недееспособным. И после новых выборов испанкам, возможно, вновь придется бороться за свои права.Праворадикалы предлагают частично вернуться к старым добрым временам диктатуры, например, запретить аборты, упразднить автономные регионы вроде Каталонии или страны Басков, а еще отменить перезахоронение Франко. У ультраправых есть все шансы войти в правительство."Действовал "Пакт о забвении", и некоторое время все готовы были примириться с последствиями Гражданской войны. Однако преступления, которые происходили после примирения, вновь подняли эту тему", — отметил политик Альберто Гарсия.По-настоящему здесь не забывали никогда. Да и как, если даже в центре Мадрида до сих пор сохранились долговременные огневые точки, откуда националисты обстреливали оборонявшийся город. Защищали столицу в том числе советские добровольцы. Не считая военных специалистов, за республику приехали воевать больше 5 тысяч."Это были энтузиасты, бессребреники, они хотели воевать, умирать за какую-то идею в чужой стране, защищая чужую землю. Сейчас вы этого не найдете. А потом уже испанцы, которые поехали в Россию, тоже сражались на стороне Советской армии, защищая ту страну, которая их приютила", — подчеркнула Мария Санес-Пуиг, профессор Мадридского университета "Комплутенсе", почетный доктор РАН.Мария Санчес-Пуиг — преподаватель русского языка и переводчик испанской королевской семьи. Перезахоронение диктатора Франко поддерживает, но не сейчас. "Чтобы отвлечь внимание от Каталонии и басков, сейчас выкинули такую идею. Надо перезахоронить, но не так", — считает она.Ее отца, офицера Республиканской армии, Советский Союз вытащил из концлагеря. Поэтому дочь, хоть по рождению, конечно, испанка, называет себя и русской. И эту общую историю ни итоги выборов, ни перезахоронение Франко уже не изменят.