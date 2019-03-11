В американском Индиан-Уэллсе проходит теннисный турнир серии ВТА с призовым фондом 8 359 455 долларов. Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг соревнований, обыграв датчанку Каролин Возняцки.

В американском Индиан-Уэллсе проходит теннисный турнир серии ВТА с призовым фондом 8 359 455 долларов. Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг соревнований, обыграв датчанку Каролин Возняцки.Екатерина Александрова, занимающая 59 место в рейтинге ВТА, нанесла поражение занимающей 13 место Каролин Возняцки в трех партиях 7:5, 2:6, 7:5. Поединок продолжался 2 часа и 27 минут. В следующем круге Екатерина сыграет с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич. Еще одной российской теннисистке Наталье Вихлянцевой предстоит встретиться с Ангеликой Кербер.Американка Винус Уильямс победила чешку Петру Квитову — 4:6, 7:5, 6:4. В третий круг соревнований пробились Дэниэлл Коллинз (США), Каролина Плишкова (Чехия) и Юлия Гергес (Германия).