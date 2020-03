Horizon Zero Dawn — один из главных эксклюзивов для PlayStation 4 последних лет — будет портирован на компьютеры. Выход ПК-версии популярной ролевой игры с открытым миром намечен на лето этого года

Horizon Zero Dawn - один из главных эксклюзивов для PlayStation 4 последних лет - будет портирован на компьютеры. Выход ПК-версии популярной ролевой игры с открытым миром намечен на лето этого года. Об этом в интервью сообщил Хермен Хюльст, основатель и бывший глава нидерландской студии-разработчика Guerrilla Games, а ныне руководитель Worldwide Studios."Да, я могу подтвердить, что Horizon Zero Dawn выйдет на ПК этим летом, - сказал Хюльст. - Я считаю, очень важно всегда быть открытыми для новых идей, которые помогут нам познакомить с PlayStation больше людей и показать им, чего им не хватало все это время".Впрочем, по его словам, это не значит, что на Windows будут перенесены и другие эксклюзивные проекты для приставки Sony. "Сразу хочу успокоить некоторых наших поклонников - выход одной высокобюджетной игры от наших разработчиков на ПК вовсе не означает, что теперь каждая игра будет выходить на ПК, - заверил Хюльст. - Просто мне кажется, что в случае с Horizon Zero Dawn сошлись все звезды. У нас пока нет планов выпускать другие игры на ПК, и мы на 100% преданны нашим собственным системам".Поклонники Horizon Zero Dawn, в которую раньше можно было поиграть только на консоли Sony, восприняли слова Хюльста негативно. В твиттере удивились, что компания собралась выпускать свои игры на платформе, которая конкурирует с PlayStation, а некоторые и вовсе заявили, что не будут покупать PlayStation 5.It's confirmed! Horizon Zero Dawn Complete Edition is coming to PC ∎∎∎∎We're excited that more players will be able to meet Aloy and explore the world of Horizon Zero Dawn this summer! https://t.co/Q1BknmCsQT- Guerrilla (@Guerrilla) March 10, 2020Horizon Zero Dawn вышла в феврале 2017 году. Игра заслужила похвалу критиков за графику, повествование и геймплей, и была удостоена множества наград. По состоянию на 2019-й, хит разошелся тиражом свыше 10 миллионов копий, что сделало его одной из самых продаваемых игр для PlayStation 4. На агрегаторе рецензий Metacritic игра имеет среднюю оценку 89 баллов.