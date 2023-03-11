Во Владимирской области могут отменить бумажные квитанции за ЖКУ. Российский экологический...

Во Владимирской области могут отменить бумажные квитанции за ЖКУ.Российский экологический оператор (РЭО) предлагает постепенно отказаться от бумажных платежек за ЖКУ и перейти на электронные аналоги. Но все же для некоторых категорий жителей, например пенсионеров, вариант с квитанцией на бумаге следует сохранить, уверены в РЭО."В России более 50 млн домохозяйств, соответственно, каждое из них получает бумажные платежки. Получается, что на ежемесячную рассылку уходит 50 тонн бумаги, ведь один такой документ весит 1 грамм", – отмечает РЭО.Минстрой и Минцифры ранее уже поддерживали такое начинание, но на практике так его и не осуществили. Впрочем, эксперты уже разрабатывают нужные шаги в этом направлении, отметили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.Полностью отказаться от бумажных платежек не получится, уверена зампред комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева. В России есть категории граждан, которые не используют интернет и оплачивают услуги ЖКУ, используя печатные документы. Это не только пенсионеры, жители деревень и сел, но и граждане, проживающие в городе. Им важно взять квитанцию в руки и сохранить ее на случай претензий, например по образовавшемуся долгу или другой причине.Поэтому переходить на электронный вариант документа нужно будет осторожно, полагает она. Человеку нужно будет написать заявление управляющей компании о том, готов ли он отказаться от бумажных квитанций.Фото pxfuel.com