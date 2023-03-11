Во Владимирской области могут отменить бумажные квитанции за ЖКУ.
Российский экологический...
Во Владимирской области могут отменить бумажные квитанции за ЖКУ.
Российский экологический оператор (РЭО) предлагает постепенно отказаться от бумажных платежек за ЖКУ и перейти на электронные аналоги. Но все же для некоторых категорий жителей, например пенсионеров, вариант с квитанцией на бумаге следует сохранить, уверены в РЭО.
"В России более 50 млн домохозяйств, соответственно, каждое из них получает бумажные платежки. Получается, что на ежемесячную рассылку уходит 50 тонн бумаги, ведь один такой документ весит 1 грамм", – отмечает РЭО.
Минстрой и Минцифры ранее уже поддерживали такое начинание, но на практике так его и не осуществили. Впрочем, эксперты уже разрабатывают нужные шаги в этом направлении, отметили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Полностью отказаться от бумажных платежек не получится, уверена зампред комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева. В России есть категории граждан, которые не используют интернет и оплачивают услуги ЖКУ, используя печатные документы. Это не только пенсионеры, жители деревень и сел, но и граждане, проживающие в городе. Им важно взять квитанцию в руки и сохранить ее на случай претензий, например по образовавшемуся долгу или другой причине.
Поэтому переходить на электронный вариант документа нужно будет осторожно, полагает она. Человеку нужно будет написать заявление управляющей компании о том, готов ли он отказаться от бумажных квитанций.
Фото pxfuel.com