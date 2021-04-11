В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о том, что в одном из домов на Туристской улице пожилая женщина стучит в окно и зовет на помощь...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Северное Тушино пришли на помощь к пенсионерке, которая оказалась взаперти у себя в квартире.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о том, что в одном из домов на Туристской улице пожилая соседка стучит в окно и зовет на помощь. Полицейские незамедлительно выехали по указанному адресу и обнаружили пожилую женщину, запертую в собственной квартире.Установлено, что 85-летняя пенсионерка утром пошла на кухню и случайно закрыла за собой дверь, после чего дверной замок заклинило. Просидев взаперти несколько часов, женщина предприняла самостоятельную попытку выбраться, которая оказалась безуспешной. Поняв, что помощи ждать не от кого, так как в квартире, кроме нее, никто не проживает, она принялась стучать и звать на помощь в надежде, что кто-то ее услышит.Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции соседи пояснили, что крики доносились с кухни. Оценив ситуацию, сержант полиции Даниил Евдокимов забрался на козырек подъезда, а его напарник старший сержант полиции Владимир Маслихин остался внизу и был готов в любую секунду вызвать медицинскую помощь. В кухонном окне Даниил увидел плачущую пожилую женщину, которая ему пояснила, что случайно заперлась на кухне. Убедившись, что в медицинской помощи она не нуждается, он залез в квартиру через окно и открыл запертую дверь.Женщина не скрывала радости от своего спасения и от всей души поблагодарила полицейских.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 616-06-29