В 2024 году 7 участников специальной военной операции прошли реабилитацию в Пигановском Центре спецмедпомощи во Владимире.

В 2024 году 7 участников специальной военной операции прошли реабилитацию в Пигановском Центре спецмедпомощи во Владимире. Об этом рассказала регионального правительства.Так, наши врачи помогли бойцу Михаилу Третьякову из Суздальского района. Мужчина получил осколочные ранения предплечья и стопы. Кроме того, у него был повреждён локтевой нерв, а кисть почти не двигалась. В настоящий момент защитник Отечества проходит курс реабилитации, и специалисты отмечают прогресс.Также владимирские медики оказали помощь бойцу Руслану Захарову из Собинского района, который получил вывих плеча.«Выбрал этот центр по совету друзей. Они тепло отзывались о докторах Пигановского центра спецмедпомощи», - приводит пресс-служба областного правительства слова военнослужащего.