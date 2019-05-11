Россия начала этот чемпионат мира по хоккею с победы - наши спортсмены обыграли Норвегию со счетом 5:2. Как прошел матч? Кто отличился в составе россиян? Насколько уверенно наши смотрятся в этом году?

Россия начала этот чемпионат мира по хоккею с победы — наши спортсмены обыграли Норвегию со счетом 5:2. Как прошел матч? Кто отличился в составе россиян? Насколько уверенно наши смотрятся в этом году?Сборная России на чемпионате мира по хоккею начинала с матча против Норвегии. Бывает всякое, но вряд ли кто-то сомневался, что в день открытия турнира команда Ильи Воробьева одержит первую победу. Россия-Норвегия в хоккее — совсем не то же самое, что Россия-Норвегия, например, в лыжах.Сочетания троек нападения тренерский штаб сборной оставил точно такими же как наигрывались в последних матчах Евротура и на тренировках в Новогорске перед вылетом в Братиславу. Первую шайбу на турнире забросили в большинстве — Кучеров отдал на Малкина, Малкин из-за ворот — точно на клюшку Евгения Дадонова. А через несколько минут забросил Артём Анисимов — карусель в чужой зоне закрутили Орлов и Григоренко, Анисимов забрасывал с неудобной руки в девятку. 2:0 после первого периода.Второй период оказался почти точной копией первого — очередные две шайбы и обе в большинстве. Лучший бомбардир минувшего регулярного сезона НХЛ Никита Кучеров забросил в фирменном стиле кистевым броском в дальнюю девятку из правого круга вбрасывания. А потом Евгений Дадонов оформил дубль — все тот же Малкин сделал передачу из-за ворот, все то же завершение в одно касание. 4:0 после двух периодов. У сборной России в игре против Норвегии три розыгрыша большинства из четырех привели к заброшенным шайбам.В третьем периоде Никита Гусев сделал счет 5:0, попал в домик вратарю, после чего россияне успокоились. Испортили сухой матч вратарю Андрею Василевскому — сначала не доглядели в обороне, и счет стал 5:1, а потом цели достиг дальний бросок норвежцев от синей линии. Итоговый счет 5:2.Второй матч на турнире сборная России проведет в воскресенье, 12 мая, против еще одного аутсайдера — сборной Австрии.