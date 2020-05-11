Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино рискует угодить в тюрьму из-за нарушения патентных прав. На его имя, а также на ФИФА подали в суд изобретатели исчезающего спрея.

Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино рискует угодить в тюрьму из-за нарушения патентных прав. На его имя, а также на ФИФА подали в суд изобретатели исчезающего спрея, которым в недавних пор пользуются футбольные арбитры.В суд подал изобретатель из Бразилии Пабло Силва и его компаньон. Мужчины утверждают, что именно они были создателями спрея и между ними и предыдущим руководством ФИФА было соглашение об использовании спрея в обмен на 40 миллионов евро.После смены власти в ФИФА суд Бразилии запретил международной организации пользоваться изобретением ученых, однако этот запрет был пренебрежен. "Мы были терпеливы, но когда спрей стал использоваться на чемпионате мира-2018 в России, то мы взорвались. Ведь уже тогда запрет был в силе", — приводит слова Силвы As.Теперь все зависит от решения суда. Мужчины требуют компенсацию, и в случае признания судом вины ФИФА организацию обяжут выплатить пострадавшим 100 миллионов евро, а Инфантино может оказаться в тюрьме на срок от одного до четырех лет.