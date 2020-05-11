Волонтеры в Пензе ежедневно подвозят медиков на работу на личных автомобилях. Предприниматели и общественные организации перечисляют деньги на средства индивидуальной защиты, продукты и лекарства. Добровольческие движения работают по всей стране.

Волонтеры в Пензе ежедневно подвозят медиков на работу на личных автомобилях. Предприниматели и общественные организации перечисляют деньги на средства индивидуальной защиты, продукты и лекарства. Добровольческие движения работают по всей стране.- Комбинезоны, перчатки, специальные респираторы.Средства индивидуальной защиты — обязательная часть гардероба, залог безопасности и здоровья медицинских работников. Бороться с коронавирусом COVID-19 сегодня им помогают добровольцы со всей страны. Для работы в красной зоне — именно там самый высокий риск заражения — медикам доставляют комплекты спец одежды.- Плотный, очень плотный — я говорю, он несгораемый, мне кажется!Они уж точно знают толк в качестве. За сутки здесь используют около 80 защитных комбинезонов. Больница в Йошкар-Оле еще в начале апреля начала принимать больных с корон вирусной инфекцией. Сейчас ежедневно на дежурстве полсотни человек. Врачи, медсестры, младший медицинский персонал стать участниками этой войны решили по собственному желанию. Борьба идет за каждого пациента."Отделение открыто на 30 коек. В нашем отделении пролечилось и лечится 45 больных, из них 21 больной выписан с выздоровлением", — говорит главный врач Медведевской центральной районной больницы Светлана Трахимец.С каждым днем нагрузка на врачей увеличивается, растет и армия помощников. Бизнес, общественные организации, волонтеры усиливают поддержку. В самарские больницы доставляют средства первой необходимости — респираторы и перчатки.- В этой сложной ситуации на боевом посту находятся самые лучшие, самые красивые, а главное — самые умные и обаятельные женщины региона.В рейсы по очереди выходят добровольцы в Пензе. На личных автомобилях они развозят медиков домой и на работу.К помощи подключились предприниматели. Регулярно в больницы доставляют продукты питания, соки и фрукты. Помощь оказывают поликлиникам и амбулаториям. Теперь, врач по видеосвязи консультирует и назначает лечение. Волонтеры необходимые лекарства пациентам доставят на дом.Очередную партию гуманитарной помощи разгружают в Брянске. Больше тысячи защитных костюмов, бахилы и перчатки — этого хватит, чтобы одеть медиков в буквальном смысле с ног до головы. Добровольческое движение "Мы вместе" развернулась уже в каждом регионе страны."Все время слушаю передачи, "Мы вместе", мы все вместе, хочется чем-то помочь, хоть мы пенсионеры, нам уже много лет, хочется какой-то вклад свой сделать", — говорит Земфира Дятченко.Земфира Петровна решила внести свой вклад и пожертвовала для Курганской инфекционной больницы 10 тысяч рублей. Для пенсионерки это крупная сумма, но остаться в стороне она просто не смогла. На эти деньги волонтеры уже закупили все необходимое для медиков. Женщина считает, что самоизоляция — еще не повод изолироваться от добрых дел.