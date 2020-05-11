Все жители военного городка в удмуртском селе Пугачёво вернулись в свои дома. Людям пришлось эвакуироваться из-за пожара и взрывов на территории бывшего арсенала.

Все жители военного городка в удмуртском селе Пугачёво вернулись в свои дома. Людям пришлось эвакуироваться из-за пожара и взрывов на территории бывшего арсенала.Авиация завершила тушение, отдельные очаги тления сохраняются, но они не представляют угрозы для жителей. Об этом сообщают местные власти.Пожарные продолжают работать. Ожидается, что возгорание полностью ликвидируют к полудню понедельника, 11 мая.На пике охваченная огнем территория достигала 15 гектаров, напоминает телеканал "Россия 24".