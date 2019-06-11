зЗоумышленник путем подбора номеров совершал звонки, дозвонился до пожилой женщины и обманул ее...

Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО задержали 43-летенего мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки.В ОМВД России по району Бирюлево Западное с заявлением о мошенничестве обратилась 85-летняя жительница района. По словам заявительницы, ей позвонил неизвестный и, представившись сыном, сообщил, что у него неприятности и ему срочно требуются денежные средства. Также звонивший сообщил, что за деньгами приедет его знакомый. Спустя некоторое время к дому потерпевшей приехал неизвестный, которому она передала денежные средства, после чего он скрылся. Ущерб составил 55 000 рублей.В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний приезжий.Как установили стражи порядка, злоумышленник путем подбора номеров совершал звонки, дозвонился до пожилой женщины и обманул ее. Водителю таксомоторной компании он сообщил о том, что к машине подойдет его мама, которая передаст денежные средства. За перевод денег на его электронный кошелек мужчина обещал денежное вознаграждение.По данному факту следствием ОМВД России по району Бирюлево Западное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22