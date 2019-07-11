Кислородный баллон в 12-этажном доме на северо-востоке Москвы взорвался при замене полотенцесушителя.

Кислородный баллон в 12-этажном доме на северо-востоке Москвы взорвался при замене полотенцесушителя, передает РИА Новости.Как сообщил глава управы района Отрадное Владимир Литовский, по заявке на замену полотенцесушителя из ГБУ "Жилищник" пришли сотрудники, начали менять, не сработал обратный клапан на баллоне, баллон кислородный взорвался, произошло возгорание.Ранее стало известно, что на предпоследнем этаже дома на улице Бестужевых произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадавших нет, конструкции здания не нарушены​​​.Литовский добавил, что сотрудники ГБУ и управы оперативно прибыли на место, осмотрели квартиру, разрушений никаких нет, стекла не выбиты.