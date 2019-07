Экс-футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович из Лос-Анджелес Гэлакси назван лучшим игроком сезона в американской Major League Soccer. 37-летний швед опередил Уэйна Руни (Ди Си Юнайтед), Джозефа Мартинеса (Атланта Юнайтед) и Аарона Лонга (Нью-Йорк Ред Буллс).

Экс-футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович из "Лос-Анджелес Гэлакси" назван лучшим игроком сезона в американской Major League Soccer. 37-летний швед опередил Уэйна Руни ("Ди Си Юнайтед"), Джозефа Мартинеса ("Атланта Юнайтед") и Аарона Лонга ("Нью-Йорк Ред Буллс").В последний раз игрок "галактик" становился лучшим в MLS в 2015 году – это был Робби Кин, напоминает ESPN. После него титул MVP американского профессионального соккера завоевывали Себастьян Джовинко (2016 год), Давид Вилья (2017) и Неманя Николич (2018).The one and only Zlatan is named the @ESPYS Best MLS Player.He is the ninth LA Galaxy player to win the award