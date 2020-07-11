В ходе обследования места жительства задержанного были обнаружены и изъяты предметы, похожие на оружие и боеприпасы...

Сотрудниками УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с УФСБ России по г. Москве и Московской области задержан мужчина, подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов на Лухмановской улице задержали 29-летнего мужчину. В ходе обследования места жительства задержанного были обнаружены и изъяты предметы, похожие на оружие и боеприпасы.Согласно результатам исследования изъятое является пистолетом модели «Glok 19 Gen 4», который изготовлен промышленным способом и относится к короткоствольному ручному боевому оружию. Патроны калибра 9 мм изготовлены промышленным способом и относятся к штатным боеприпасам для гражданского нарезного огнестрельного оружия – охотничьих карабинов.Установлено, что изъятые оружие и боеприпасы пригодны для использования по своему целевому назначению.Отделом дознания ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73