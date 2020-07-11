«Потерпевший» в целях получения страховой выплаты инсценировал похищение машины, отдав ключи от авто своему знакомому...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Косино-Ухтомский г.Москвы задержали подозреваемого в заведомо ложном доносе.В ОМВД России по району Косино-Ухтомский поступило сообщение о краже автомобиля. По словам 34-летнего гражданина, на Проектируемом проекте неизвестный похитил его машину «Мазда» стоимостью более миллиона рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что «потерпевший» в целях получения страховой выплаты инсценировал похищение машины, отдав ключи от авто своему знакомому. Тот, перевесив номерные знаки, отогнал ее в Московскую область и спрятал в частном гараже.Следствием ОМВД России по району Косино-Ухтомский возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренного статьей 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73