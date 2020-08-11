Злоумышленник, имея пароли и доступ к мобильному банку заявителя, тайно перевел денежные средства на личный счет...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы задержали 30-летнего приезжего мужчину по подозрению в краже денежных средств с банковской карты пенсионера в особо крупном размере.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 83-летнего мужчины. Он сообщил, что, придя в банк для уточнения денежной суммы на счету, обнаружил, что у него пропали денежные средства в размере свыше 1,3 млн рублей. Пенсионер незамедлительно обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний приезжий мужчина.Установлено, что пожилой человек стал заниматься инвестированием денежных средств с целью получения дальнейшей прибыли на бирже. Он попросил помощи с установкой мобильного банка на телефон у брокера, которому с течением времени стал доверять. Тогда злоумышленник, имея пароли и доступ к мобильному банку заявителя, тайно перевел денежные средства на личный счет.В ближайшее время денежные средства будут возвращены пожилому потерпевшему.По данному факту следствием ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93