Заявитель сообщил, что из помещения магазина пропали 69 дорогостоящих мобильных телефонов, а также 14 планшетных компьютеров...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы задержали 25-летнего приезжего мужчину по подозрению в краже техники на сумму около 1,5 миллионов рублей.В полицию поступило заявление от директора магазина по продаже техники, расположенном в Багратионовском проезде. Он сообщил, что из помещения магазина пропали 69 дорогостоящих мобильных телефонов, а также 14 планшетных компьютеров.Материальный ущерб составил около 1,5 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого в одном из столичных аэропортов. Им оказался 25–летний приезжий мужчина.Установлено, что в ночное время, вскрыв замок павильона, злоумышленник тайно похитил вышеуказанный товар. Похищенное было реализовано.По данному факту следствием ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящий момент полицейские проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93