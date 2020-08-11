"В квартире жителя одного из домов на улице Малой Переяславской изъяты более 50 предметов, схожих с короткоствольным и длинноствольным оружием", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по городу Москве совместно с коллегами из ЦПЭ УВД по Северо-Западному административному округу при участии ФСБ России задержан мужчина, подозреваемый в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.В квартире жителя одного из домов на улице Малой Переяславской изъяты более 50 предметов, схожих с короткоствольным и длинноствольным оружием. Также обнаружено более 6 тысяч патронов, гильзы, приборы для бесшумной стрельбы, порох и множество составных частей оружия, гранат, мин и снарядов различных типов. Там же находилось оборудование, которое использовалось для изготовления и внесения изменений в конструкцию огнестрельного оружия и боеприпасов.Согласно экспертному заключению, один из изъятых пистолетов относится к спортивному нарезному огнестрельному оружию промышленного изготовления и пригоден к стрельбе, а более 90 патронов являются боеприпасами. Остальные предметы, обнаруженные у мужчины, в настоящее время направлены на судебную баллистическую экспертизу.Дознавателем отдела МВД России по Мещанскому району города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк