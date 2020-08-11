"В квартире жителя одного из домов на улице Малой Переяславской изъяты более 50 предметов, схожих с короткоствольным и длинноствольным оружием", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по городу Москве совместно с коллегами из ЦПЭ УВД по Северо-Западному административному округу при участии ФСБ России задержан мужчина, подозреваемый в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
В квартире жителя одного из домов на улице Малой Переяславской изъяты более 50 предметов, схожих с короткоствольным и длинноствольным оружием. Также обнаружено более 6 тысяч патронов, гильзы, приборы для бесшумной стрельбы, порох и множество составных частей оружия, гранат, мин и снарядов различных типов. Там же находилось оборудование, которое использовалось для изготовления и внесения изменений в конструкцию огнестрельного оружия и боеприпасов.
Согласно экспертному заключению, один из изъятых пистолетов относится к спортивному нарезному огнестрельному оружию промышленного изготовления и пригоден к стрельбе, а более 90 патронов являются боеприпасами. Остальные предметы, обнаруженные у мужчины, в настоящее время направлены на судебную баллистическую экспертизу.
Дознавателем отдела МВД России по Мещанскому району города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк